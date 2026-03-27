Атакованный в Ормузском проливе сухогруз Mayuree Naree сел на мель у Ирана

Грузовое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда, получившее серьезные повреждения в результате ракетной атаки 11 марта, село на мель у иранского побережья. По сообщению телеканала Press TV, аварийное судно в настоящий момент находится в районе острова Ларк.
Инцидент с сухогрузом произошел в акватории Ормузского пролива вскоре после того, как судно покинуло порт Халифа в Дубае. В результате попадания ракет на борту начался сильный пожар, сделавший невозможным дальнейшее управление судном. Из 23 членов экипажа (все — граждане Таиланда) 20 человек были экстренно эвакуированы.
Спасательную операцию провели военные моряки Омана по официальной просьбе таиландской стороны. Благодаря совместным усилиям дипломатов Таиланда, Омана и ОАЭ, спасенные моряки уже доставлены на родину в Бангкок. Само судно после периода дрейфа было перемещено к северному побережью острова Ларк.
«Судно Mayuree Naree под тайским флагом, которое было обстреляно ракетами в Ормузском проливе, село на мель у побережья острова Кешм. Судно было перемещено к северному побережью острова Ларк».
Нападение на Mayuree Naree произошло 11 марта и стало очередным инцидентом в стратегически важном Ормузском проливе. Данный маршрут является ключевой транспортной артерией для мировых поставок энергоресурсов. Ситуация в регионе остается напряженной, несмотря на недавние заявления властей Ирана о готовности обеспечивать беспрепятственный проход для судов дружественных государств. В настоящее время международные службы мониторинга продолжают отслеживать состояние аварийного сухогруза.