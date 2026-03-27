Стало известно, как будут искать Усольцевых с помощью дронов

Поиски Усольцевых в тайге Красноярского края возобновятся, когда сойдет снег. Как сообщают волонтеры поискового-спасательного отряда «ЛизаАлерт», будут снаряжены беспилотники, чтобы проверить основные зоны в лесу, где, как предполагается, с семьей мог произойти несчастный случай. Глава отряда Григорий Сергеев отметил, что у Усольцевых, отправившихся в поход, с собой были ключи от машины, брелоки и другие железные вещи, которые можно найти с помощью БПЛА.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал aif.ru, как ведется поиск дронами. По его словам, это очень кропотливая работа.
«Как работает поисковый отряд “ЛизаАлерт”, я очень хорошо это знаю. Участок поиска разбивается на зоны — квадраты. В каждом квадрате летает дрон. Он движется по маршруту “змейкой”: летит в одну сторону, разворачивается, немного смещается и летит обратно. Таким образом, он курсирует челночным способом. Во время полета камера дрона направлена строго вниз, под углом 90 градусов, и он делает снимки. Фотографии делаются без пропусков, стык в стык, покрывая всю землю очень плотно», — сказал Кондратьев.
Когда у БПЛА заканчивается заряд батареи, он возвращается на базу и садится. Из него достают флеш-карту и загружают снимки в облачное хранилище, в специальное программное обеспечение с искусственным интеллектом. Нейросеть обрабатывает эти фото и ищет среди них объекты, похожие пропавших на людей. Из сотен тысяч снимков нейросеть отбирает несколько сотен, которые необходимо проверить затем вручную.
«Поскольку нейросеть работает неидеально, требуется проверка человеком. Волонтёры, находясь у себя дома, просматривают отобранные фотографии. Если на снимке что-то похоже на человека (ведь это может быть, например, коряга, напоминающая фигуру), они отмечают это. После этого информация передаётся волонтёрам, которые находятся непосредственно на месте поиска. Они выдвигаются в указанные точки, чтобы проверить гипотезы», — отметил Кондратьев.
«Что касается поиска ключей, металлических предметов или железных вещей — с помощью беспилотника их обнаружить невозможно», — подытожил эксперт.
64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их 5-летняя дочь Арина таинственно исчезли 28 сентября 2025 года, отправившись в однодневный поход в Партизанском районе в Кутурчинском Белогорье. За полгода поисков не было найдено ни одной зацепки. Официальной версией произошедшего считается несчастный случай. Кроме того, правоохранители рассматривали криминальные версии и сценарий с побегом.
Как сообщалось, на видео с места поисков загадочно пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых заметили следы медведя. В кадр попало дерево, на котором отчетливо видны отметины от когтей животного.