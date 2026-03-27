Ревнивый ботаник или агент: вооруженный шахматист атаковал школу Челябинска

Утро 26 марта в Челябинске превратилось в кошмар для учеников и педагогов школы № 32.
15-летний подросток принес в учебное заведение арсенал оружия и открыл стрельбу. По мере того как шокированные очевидцы приходят в себя, всплывают новые, еще более пугающие детали произошедшего. Оказывается, случайной жертвой могла стать не одноклассница, а учитель. Есть подозрения, что сам нападавший, возможно, действовал не по своей воле.
Готовился к нападению в туалете.
Инцидент произошел в Ленинском районе города. Подросток, обучающийся в 9-м классе, пронес мимо рамок металлоискателей пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. По словам учеников, досмотра на входе фактически не проводилось, что позволило ему беспрепятственно пройти с оружием внутрь.
Сначала девятиклассник скрылся в туалете, где провел некоторое время. Когда учителя пришли проверить его состояние, он применил перцовый газ, распылив его в лицо женщинам и в коридоре. Затем он зашел в класс и произвел роковой выстрел.
«Он хотел стрелять в учителя».
Главной неожиданностью стала информация о том, что целью нападавшего был вовсе не кто-то из сверстников. Как рассказали aif.ru сами ученики, подросток планировал свести счеты с педагогом.
«Вообще он хотел стрелять в учителя химии, но попал в одноклассницу», — поделились с корреспондентами очевидцы.
В результате выстрела 15-летняя девочка, сидевшая с ним за одной партой, получила тяжелое ранение в лицо. Свидетели уточняют, что пуля (или стрела) попала ей прямо в лицо. Пострадавшую в экстренном порядке госпитализировали в детскую областную больницу. Врачи оценивают ее состояние как стабильное, жизни ничего не угрожает.
После содеянного подросток попытался скрыться. Он выпрыгнул из окна рекреации с четвертого этажа. Падение с высоты обернулось для него серьезными травмами — множественные переломы ног и другие повреждения. В настоящее время он также находится в больнице под охраной.
Версия ревности и «странная тенденция».
Мотивы поступка девятиклассника пока остаются предметом следствия. Среди обсуждаемых версий — ревность. По данным некоторых Telegram-каналов, подросток приревновал свою девушку к другому ученику и пришел на ее урок разбираться.
Однако известный психиатр Василий Шуров в беседе с aif.ru призвал не сбрасывать со счетов версию внешнего деструктивного воздействия. Эксперт обратил внимание на характеристики юноши: он занимался боевыми искусствами, увлекался шахматами, имел репутацию тихого и спокойного мальчика.
«Ревность и личная неприязнь — это один из частых мотивов жестокого насилия. Но, к сожалению, у нас в последнее время какая-то странная тенденция с подростками. Я в этом вижу определенное деструктивное влияние, которое на них оказывается. Потому что даже если ты к кому-то ревнуешь, ну, встреть после школы и разберись. А человек идет именно в школу, вооруженный до зубов», — заявил психиатр.
По мнению Шурова, действия школьника напоминают «обработку» со стороны. Он провел параллели с недавними случаями нападений на общежития, поджогами классов и историей с футболистом, которого мошенники подтолкнули к убийству.
«Это похоже на то, что как будто подростков специально “обрабатывают” и подталкивают к таким актам. Такого никогда не было. Это бросается в глаза», — резюмировал Василий Шуров.
Получил переломы ног и три тяжкие статьи.
Инцидент вызвал широкий резонанс на уровне руководства региона. Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по нескольким тяжким статьям. Помимо покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), следователи взялись за проверку работы служб безопасности учебного заведения. Дела возбуждены по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
Занятия в школе № 32 в день трагедии были отменены, включая вторую смену. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают учителей, учеников и родителей, изымают записи с камер видеонаблюдения. Прокуратура и глава региона поставили ход расследования на особый контроль.
В результате инцидента, помимо двух госпитализированных подростков, пострадали три учителя, получившие химические ожоги глаз и лица от перцового газа, а также несколько учеников, почувствовавших першение в горле. Всего в больницах оказалось до пяти человек.