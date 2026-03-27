В Карибском море пропали два мексиканских судна с гуманитарной помощью для Кубы

Военно-морские силы Мексики начали поисково-спасательную операцию в Карибском море из-за исчезновения двух парусных судов, перевозивших гуманитарную помощь на Кубу. Суда Friendship и Tigger Moth с девятью членами экипажа отправились на прошлой неделе с острова Исла-Мухерес вблизи Канкуна и должны были прибыть в Гавану в период с 24 по 25 марта, сообщает Reuters.

Как заявили агентству в военно-морском флоте, от судов не поступало каких-либо сообщений. Известно, что их рейс выполнялся в рамках неправительственной инициативы «Конвой нашей Америки», направленной на доставку продуктов питания, медикаментов и энергоносителей на остров. Представители организации заявляют, что капитаны и экипажи являются опытными специалистами, они были снабжены всем необходимым навигационным и сигнальным оборудованием.

Правительство Мексики установило контакты с координационными центрами морских спасательных операций в Польше, Франции, на Кубе и в США, а также с дипломатическими представителями нескольких стран, гражданами которых являются члены экипажей.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше