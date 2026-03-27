В Приморье арестовали второго обвиняемого в вымогательстве у родных участников СВО

ВЛАДИВОСТОК, 27 марта. /ТАСС/. Уссурийский районный суд в Приморском крае избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца второму из трех обвиняемых в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Приморского края Елена Оленева.
Ранее в пресс-службе УМВД по Приморью сообщали, что в регионе задержали двух мужчин и женщину, подозреваемых в вымогательстве денег у матерей и жен участников СВО, погибших при выполнении боевых задач. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
«Уссурийским районным судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении второго фигуранта — 46-летнего ранее судимого мужчины. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — отметила она.
Ранее уссурийский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца другому обвиняемому — ранее судимому 44-летнему мужчине.