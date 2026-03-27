В Вологодской области БПЛА атаковали череповецкую промзону

Украинские БПЛА предприняли попытку атаковать череповецкую промышленную зону.

Источник: Аргументы и факты

В Череповце зафиксирована попытка атаки беспилотников на промышленную зону. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своём Telegram-канале, уточнив, что в районе задействованы средства противовоздушной обороны.

По его словам, силы ПВО отражают воздушную угрозу, а ситуация находится под контролем соответствующих служб. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

Также отмечается, что на местах падения обломков уже работают сотрудники экстренных служб, которые оценивают обстановку и принимают необходимые меры.

Ранее украинские беспилотники атаковали автомобили в Запорожской области, в результате пострадали пять человек.

