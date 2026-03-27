В Уссурийске арестован второй фигурант дела о шантаже семей бойцов СВО

Уссурийский районный суд в Приморском крае заключил под стражу второго фигуранта дела о вымогательстве денег у родственников погибших военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
По данным полиции, речь идет о группе из трех человек — двух ранее судимых мужчин и женщины. Их подозревают в вымогательстве денежных средств у матерей и жен военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач. Ущерб потерпевшим оценивается более чем в 3 миллиона рублей.
Суд избрал меру пресечения в отношении второго участника группы — 46-летнего мужчины. Он заключен под стражу на два месяца. Накануне был арестован еще один фигурант. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о вымогательстве в Волгоградской области. По данным следствия, подозреваемыми проходят двое представителей СМИ.
Как установлено, фигуранты действовали по предварительному сговору и использовали анонимный интернет-канал, который администрировали самостоятельно. Через него публиковались сведения, затрагивающие честь и достоинство главного врача одной из поликлиник региона и ее родственников.
Весной 2026 года потерпевшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Она сообщила, что от нее потребовали более 1,2 миллиона рублей за прекращение распространения информации. В подтверждение своих намерений подозреваемые удалили одну из ранее опубликованных записей.
По версии следствия, размещение материалов носило систематический характер и использовалось как инструмент давления. Расследование продолжается.