В Иркутске пропавшего подростка ищут с помощью БПЛА

К поиску присоединились около 50 человек.

ИРКУТСК, 27 марта. /ТАСС/. Пропавшего 20 марта по пути в лицей в Иркутске 16-летнего подростка ищут с помощью беспилотника. Специалисты полностью обследовали рощу недалеко с местом пропажи, подросток не найден, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

«При поисках подростка используется БПЛА. Специалисты обследовали с помощью этой техники территорию рощи, недалеко от места, где парень живет. Пока поиски результатов не дали», — сообщили в МВД.

С заявлением о пропаже 16-летнего мальчика обратилась мать. Она рассказала, что видела сына утром 20 марта. Он планировал отправиться на занятия в лицей. С того времени мальчик на связь не выходил, а свой мобильный телефон он оставил дома. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Мальчика ищут около 50 человек: сотрудники полиции, волонтеры, родные и близкие.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше