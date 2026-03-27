Дело о смерти роженицы и ребенка возбудили на Камчатке

На Камчатке следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 24-летней женщины и ее ребенка в родильном отделении Усть-Камчатской районной больницы. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщило управление СК России по региону.

Трагедия произошла 26 марта. Женщина находилась на 25-й неделе беременности, смерть наступила во время оперативного вмешательства. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В рамках расследования будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти женщины и ее плода, а также даст оценку действиям медицинского персонала, передает ТАСС.

Ранее другая девушка на 22-й неделе беременности поступила в клинику Екатеринбурга с герпетическим энцефалитом — воспалением головного мозга. Пациентке экстренно провели кесарево сечение. Спасти плод не удалось, но сама девушка выжила. Тем не менее ее интеллект снизился до уровня трехлетнего ребенка.