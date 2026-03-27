В Череповце зафиксировали восемь прилётов по промзоне после атаки дронов ВСУ

Промышленная зона в Череповце подверглась атаке беспилотников, на её территории зафиксировано сразу восемь прилётов. О случившемся утром 27 марта сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

По его словам, удары пришлись по промплощадке, однако серьёзных последствий удалось избежать.

«Повреждений критической инфраструктуры округа не имеется. Погибших и пострадавших нет», — написал глава региона.

Он также уточнил, что на месте происшествия уже работают экстренные службы, а все оперативные подразделения переведены в режим повышенной готовности. Для координации действий сформирован оперативный штаб.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО этой ночью сбили дрон на подлёте к Москве. На фоне этого Росавиация объявила ограничения в аэропорту Внуково — рейсы пришлось согласовывать в особом режиме. Вскоре меры были отменены.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше