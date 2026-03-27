В Череповце зафиксировали восемь прилётов по промзоне после атаки дронов ВСУ

По его словам, удары пришлись по промплощадке, однако серьёзных последствий удалось избежать.
«Повреждений критической инфраструктуры округа не имеется. Погибших и пострадавших нет», — написал глава региона.
Он также уточнил, что на месте происшествия уже работают экстренные службы, а все оперативные подразделения переведены в режим повышенной готовности. Для координации действий сформирован оперативный штаб.
Ранее Life.ru писал, что силы ПВО этой ночью сбили дрон на подлёте к Москве. На фоне этого Росавиация объявила ограничения в аэропорту Внуково — рейсы пришлось согласовывать в особом режиме. Вскоре меры были отменены.
