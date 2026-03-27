Дрозденко: При отражении атаки в Ленинградской области уничтожено 36 БПЛА

При отражении атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область российские силы противовоздушной обороны уничтожили 36 дронов противника. Об этом в своем канале в Мах губернатор региона Александр Дрозденко, добавив, что режим воздушной опасности отменен.
«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. При отражении атаки уничтожено 36 БПЛА», — написал он.
Ранее сообщалось, что огневые группы в Белгородской области остановили рой украинских «Бобров». Российские стрелки уничтожили украинские барражирующие боеприпасы, которые могут перенести 20 кг взрывчатки на тысячу километров.
До этого военный эксперт Александр Степанов отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли применить для удара по Выборгу разведывательно-ударные беспилотники UJ-22 с подрывными инженерными зарядами M112 канадского производства.