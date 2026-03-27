Пропавшего школьника ищут с помощью беспилотников в российском городе

В Иркутске продолжаются поиски 16-летнего подростка, пропавшего 20 марта по пути в лицей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.
По данным полиции, к поисковой операции привлечены около 50 человек, включая сотрудников правоохранительных органов, волонтеров и родственников. Для обследования местности используется беспилотник.
С помощью техники специалисты проверили рощу неподалеку от места проживания подростка. Поиски в этом районе результатов не дали.
С заявлением о пропаже в полицию обратилась мать школьника. Она сообщила, что утром 20 марта видела сына перед выходом на занятия. С тех пор он на связь не выходил, мобильный телефон остался дома.
По факту исчезновения возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Поисковые мероприятия продолжаются.
