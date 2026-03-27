При атаке на Ленинградскую область сбили 36 дронов

Силы противовоздушной обороны уничтожили 36 украинских беспилотников над Ленинградской областью во время ночной массированной атаки. Губернатор Александр Дрозденко сообщил в своём Telegram-канале, что воздушную опасность в регионе отменили.

Источник: Life.ru

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. При отражении атаки уничтожено 36 БПЛА», — написал он утром 27 марта.

По предварительным данным властей, во время налёта никто не пострадал.

Напомним, жители Ленинградской области сообщили о массированном налёте дронов. Взрывы начались после часа ночи. Люди насчитали около 20 взрывов в Кировском, Колпинском и Выборгском районах. Из-за воздушной опасности аэропорт Пулково временно приостанавливал работу.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше