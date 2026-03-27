Поддержку семьям полицейских после смертельного ДТП окажут в российском регионе

Семьям сотрудников ДПС, пострадавших в аварии в Приморском крае, окажут необходимую помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что поддержка будет оказана как родственникам погибшего полицейского, так и семье второго инспектора, который находится в больнице. Речь идет о 43-летнем лейтенанте полиции Алексее Жданове, у которого остались двое сыновей, и 33-летнем сотруднике ДПС, воспитывающем двухлетнего ребенка.

Пострадавший инспектор продолжает лечение и находится в стабильно тяжелом состоянии. Руководство регионального управления МВД заявило о готовности обеспечить семьям сотрудников всю необходимую помощь.

Авария произошла 26 марта на 720-м километре автодороги А-370 «Уссури». Экипаж Госавтоинспекции преследовал водителя мотоцикла, не выполнившего требование об остановке. В ходе погони патрульный автомобиль столкнулся с грузовиком.

В результате происшествия один сотрудник погиб, второй получил тяжелые травмы. Водитель мотоцикла задержан. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.

