Сигнал под снегом: названы новые зацепки в поисках Усольцевых

Тайна исчезновения семьи Усольцевых продолжает будоражить Красноярский край. Прошло полгода с тех пор, как 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их 5-летняя дочь Арина отправились в однодневный поход в Кутурчинском Белогорье и исчезли. За это время не было найдено ни одной зацепки. Однако волонтеры и спасатели не оставляют надежды: как только сойдет снег, в лесу начнется масштабная операция с применением новейших технологий — беспилотников.
Охота с неба: почему ждали весну.
Поиски Усольцевых в тайге Красноярского края возобновятся, когда сойдет снег. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», будут снаряжены беспилотники, чтобы проверить основные зоны в лесу, где, как предполагается, с семьей мог произойти несчастный случай. Глава отряда Григорий Сергеев отметил, что у Усольцевых, отправившихся в поход, с собой были ключи от машины, брелоки и другие железные вещи, которые можно найти с помощью БПЛА. Однако эта информация позже вызвала споры среди экспертов.
Как ищут людей: нейросети против коряг.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал aif.ru, как ведется поиск дронами. По его словам, это очень кропотливая работа, требующая слаженности искусственного интеллекта и человеческого глаза.
«Как работает поисковый отряд “ЛизаАлерт”, я очень хорошо это знаю. Участок поиска разбивается на зоны — квадраты. В каждом квадрате летает дрон. Он движется по маршруту “змейкой”: летит в одну сторону, разворачивается, немного смещается и летит обратно. Таким образом, он курсирует челночным способом. Во время полета камера дрона направлена строго вниз, под углом 90 градусов, и он делает снимки. Фотографии делаются без пропусков, стык в стык, покрывая всю землю очень плотно», — сказал Кондратьев.
Когда у БПЛА заканчивается заряд батареи, он возвращается на базу и садится. Из него достают флеш-карту и загружают снимки в облачное хранилище, в специальное программное обеспечение с искусственным интеллектом. Нейросеть обрабатывает эти фото и ищет среди них похожие на пропавших людей. Из сотен тысяч снимков нейросеть отбирает несколько сотен, которые необходимо проверить затем вручную.
«Поскольку нейросеть работает неидеально, требуется проверка человеком. Волонтёры, находясь у себя дома, просматривают отобранные фотографии. Если на снимке что-то похоже на человека (ведь это может быть, например, коряга, напоминающая фигуру), они отмечают это. После этого информация передаётся волонтёрам, которые находятся непосредственно на месте поиска. Они выдвигаются в указанные точки, чтобы проверить гипотезы», — отметил Кондратьев.
Роковое противоречие: найдут ли ключи?
Несмотря на надежды на высокие технологии, эксперт внес ясность в вопрос о металлических предметах. Если волонтеры рассчитывали обнаружить именно железные вещи семьи с помощью дронов, то, по мнению специалиста, это может не сработать.
«Что касается поиска ключей, металлических предметов или железных вещей — с помощью беспилотника их обнаружить невозможно», — сказал эксперт.
Это заявление ставит под сомнение одну из версий, которая обсуждалась в штабе поисков, и заставляет искать другие способы обнаружения пропавших.
Версия хищников: что скрывает лес.
Тайга неохотно отдает свои секреты. Одной из основных версий произошедшего по-прежнему остается несчастный случай. Однако ранее в Сети появилось видео с места поисков, которое породило новую волну обсуждений. В кадр попало дерево, на котором отчетливо видны отметины от когтей животного.
На вопросы о том, значит ли это, что поиски напрасны и даже останки пропавших туристов будет невозможно найти, aif.ru ответил почётный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников.
«Медведи могут оставить характерные следы на дереве, царапая его. Тем более, там места медвежьи. Если животные нашли тела погибших, то они их съели. Кости, конечно, останутся, но надо учитывать, что они не будут в одном месте, их могут растащить и птицы, и мелкие хищники, и даже мыши», — объяснил эксперт.
По словам Татарникова, если Усольцевы оставались в тайге, то они однозначно погибли. Суровая природа Красноярского края не оставляет шансов на выживание в зимний период без снаряжения.
«Они, конечно, погибли. Всю зиму продержаться там просто невозможно. Если только у кого-то в сторожке, но это маловероятно», — добавил он.
Что известно об исчезновении.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их 5-летняя дочь Арина таинственно исчезли 28 сентября 2025 года, отправившись в однодневный поход в Партизанском районе в Кутурчинском Белогорье. За полгода поисков не было найдено ни одной зацепки. Официальной версией произошедшего считается несчастный случай. Кроме того, правоохранители рассматривали криминальные версии и сценарий с побегом.
Ранее депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш рассказал aif.ru, что активные поиски Усольцевых начнутся, когда начнет сходить снег, не раньше мая. Теперь этот момент настал. С приходом тепла у спасателей появляется шанс если не найти живых, то хотя бы поставить точку в этой загадочной истории.