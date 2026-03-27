Прокуратура Приморья оспаривает приговор экс-чиновнице и руководителю экологического оператора

Бывшим чиновникам из правительства Приморского края и руководителю «Приморского экологического оператора» вынесли приговоры по уголовному делу о нецелесообразной закупке очистных сооружений, прокуратура оспорит два из них, сообщает ИА DEITA.RU.

В деле были замешаны зампредседателя краевого правительства Елена Пархоменко, исполняющий обязанности директора «ПЭО» Дмитрий Курилов и краевой министр ЖКХ Владимир Бабич. В 2021 году Пархоменко и Бабич настояли на заключении заведомо нецелесообразного контракта на закупку мобильных очистных сооружений для мусорного полигона на улице Холмистой под Владивостоком (стоки с городской свалки попадали в бухту Десантную). Чиновники знали, что оборудование не соответствует технологическим требованиям объекта и своих функций выполнять не будет, но всё равно организовали закупку, потратив на это 278 миллионов бюджетных рублей.

Троицу обвиняли в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), один из соучастников проходил как организатор преступления (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ). В итоге по 285-й статье судили только Бабича, приговорив его в апелляционной инстанции к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима, а также лишив фигуранта права занимать должности на госслужбе в течение двух с половиной лет.

Дело в отношении Пархоменко и Курилова было переквалифицировано на халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ), суд назначил им штрафы в размере 120 и 100 тысяч рублей соответственно и освободил чиновников от наказания в связи с истечением срока давности преступления.

Государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания виновным в виде реального лишения свободы, и теперь прокуратура будет оспаривать необоснованный приговор в апелляционном порядке.

Напоминаем, Елена Пархоменко и Владимир Бабич были освобождены от должностей в аппарате губернатора Олега Кожемяко в 2023 году после переизбрания его на должность. Об уголовном деле тогда известно не было, однако огромное народное недовольство вызывала неудовлетворительная подготовка к отопительному сезону 2023/2024 года под руководством Бабича и Пархоменко.

Вопрос с загрязнением акватории Уссурийского залива стоками с городской свалки, которые попадают в бухту через ручей Безымянный, остаётся открытым. В части экологической защиты объект сложный, инженерное решение ищут. За загрязнение ручья «Приморский экологический оператор» должен выплатить Росприроднадзору компенсацию в полтора миллиарда рублей. Уменьшить размер санкции предприятию не удалось — только рассрочки (по 12,3 миллиона в месяц на протяжении 10 лет). Полигон по улице Холмистой был построен с нарушениями ещё до федеральной экологической реформы и создания региональных экологических операторов, но вред окружающей среде остаётся неизменным.

Ранее оправдательный приговор по делу о халатности вынесли главе администрации городского округа Фокино Александру Баранову. Спустя три года после гибели жительницы острова Путятин из-за плохой организации муниципальных морских перевозок на линии Путятин — Дунай чиновник продолжает руководить администрацией. Если верить полученной Барановым награде, муниципалитет ещё и расцветает.