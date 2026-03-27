МВД: в Приморье устроившего смертельное ДТП мотоциклиста неоднократно штрафовали

ВЛАДИВОСТОК, 27 марта. /ТАСС/. Водителя мотоцикла, который 26 марта спровоцировал смертельное ДТП с патрульной машиной в Приморье, ранее многократно привлекали к административной ответственности — за превышение установленной скорости и неуплату штрафа в установленный срок. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«50-летний житель Советского района Владивостока — водитель скутера — задержан. Установлено, что мотоциклист имеет стаж вождения мототранспорта с 2008 года. Приморец является злостным нарушителем Правил дорожного движения, 93 раза его привлекали к административной ответственности за превышение установленной скорости движения и неуплату штрафа в установленный срок. Правонарушитель помещен в камеру для административно задержанных», — говорится в официальном сообщении.
Ранее ТАСС сообщал, что смертельное ДТП произошло 26 марта на 720-м км автодороги А-370 «Уссури» в Приморском крае. Сотрудники Госавтоинспекции преследовали водителя мотоцикла, который проигнорировал требование об остановке, однако патрульная машина столкнулась с грузовиком Hino.
В полиции поясняют, что патрульная машина преследовала водителя мотоцикла Suzuki, который проехал на запрещающий сигнал светофора. Включив звуковой сигнал и проблесковый маяк, сотрудники двигались за мотоциклистом, неоднократно озвучивая требования об остановке. В результате аварии один инспектор ДПС скончался, а другой находится в стабильно тяжелом состоянии.
В отношении нарушителя составлены административные материалы — в том числе за неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка (ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ). Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).