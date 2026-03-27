Поиск пропавшей девочки с татуировкой начали в российском регионе

В Приморском крае волонтеры ведут поиски 13-летней девочки, которая 26 марта покинула Центр содействия семейному устройству в городе Артеме и перестала выходить на связь. Об этом сообщает региональная поисковая организация.

По имеющимся данным, подросток ушла из учреждения около 12:20 по местному времени. С тех пор ее местонахождение не установлено.

Пропавшая имеет рост около 159 сантиметров, среднее телосложение, короткие черные волосы и карие глаза. Среди особых примет — татуировка на левой руке в виде сердца с шипами, а также татуировка с датой.

На момент исчезновения девочка была одета в розовый жилет, бежевую кофту, зеленую футболку, черные джинсы и розовые кроссовки.

Поисковые мероприятия продолжаются.

