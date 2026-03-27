Блогера Погребняк под конвоем доставили в полицию из-за якобы наезда на мужчину

Бывшую супругу футболиста Павла Погребняка Марию доставили в отделение полиции в связи с заявлением мужчины, который обвинил ее в наезде 4 марта. Об этом в четверг, 26 марта, сообщила сама блогер.
— Тогда я столкнулась с мужчиной, который пытался представить ситуацию так, будто я его сбила. К счастью, все происходило при камерах и свидетелях. Когда приехала скорая, врачи осмотрели этого человека и подтвердили, что с ним все в порядке. Он сам это подтвердил и сказал, что не имеет ко мне никаких претензий, — отметила Погребняк.
7 марта мужчина написал заявление на девушку со справкой о «повреждении грудной клетки», и ее автомобиль объявили в розыск. В отделении полиции Погребняк предоставила видеозаписи, на которых видно отсутствие наезда на мужчину. Также она привела показания свидетеля и распечатки звонков в оперативные службы, передает ее Telegram-канал.
5 марта Мария Погребняк сообщила, что пыталась припарковаться, когда к ее машине внезапно подошел прохожий. Он бросил зажигалку в сторону автомобиля, после чего начал кричать и требовать вызвать скорую. В ходе допроса выяснилось, что никакого наезда на мужчину не было.