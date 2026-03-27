60 мигрантов выявлены на рейде в Подмосковье, часть из них выдворят из России

Сотрудники полиции выявили 60 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, в ходе рейда в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД России.
По данным силового ведомства, в отношении 56 человек составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение правил въезда и режима пребывания. Еще четверо привлечены к ответственности по статье 18.10 КоАП РФ за отсутствие патента на работу.
Каждому из нарушителей назначен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России.
В ходе рейда также задержан 28-летний мужчина, находившийся в межгосударственном розыске за преступление, совершенное на территории другого государства. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания для последующей экстрадиции.
Полиция проводит дополнительные проверки, в том числе в отношении работодателя. Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности по статье 18.15 КоАП РФ за незаконное использование труда иностранных граждан.
Мероприятия проходили на складах и в точках общественного питания. В рейде участвовали сотрудники миграционных подразделений, территориального отдела полиции и спецподразделения.
На фоне усиления контроля на рынке труда фиксируется рост интереса работодателей к иностранной рабочей силе. По данным аналитического исследования, доля российских компаний, готовых нанимать иностранных сотрудников, за последние годы превысила 40 процентов. Для сравнения, в 2022 году такой подход поддерживали около 5 процентов работодателей.
