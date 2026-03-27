60 мигрантов выявлены на рейде в Подмосковье, часть из них выдворят из России

На фоне усиления контроля на рынке труда фиксируется рост интереса работодателей к иностранной рабочей силе. По данным аналитического исследования, доля российских компаний, готовых нанимать иностранных сотрудников, за последние годы превысила 40 процентов. Для сравнения, в 2022 году такой подход поддерживали около 5 процентов работодателей.