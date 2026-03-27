В Приморье разыскивают 13-летнюю девочку с татуировками на руке

Волонтеры ведут поиски 13-летней девочки, которая 26 марта покинула Центр содействия семейному устройству в городе Артеме Приморского края и перестала выходить на связь. Об этом сообщили в региональной общественной организации «ПримПоиск».
В организации уточнили, что 26 марта 2026 года около 12:20 (05:20 мск) девочка ушла из КГКУ «ЦССУ г. Артема», после чего ее местонахождение остается неизвестным.
Согласно распространенной информации, рост пропавшей составляет 159 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные короткие, глаза карие. В числе особых примет указаны татуировка на левой руке в виде сердца с шипами, а также татуировка в виде даты.
Отмечается, что на момент исчезновения девочка была одета в розовый жилет, бежевую кофту, зеленую футболку, черные джинсы и розовые кроссовки.
