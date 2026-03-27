ФСБ задержала трех чиновников администрации Сочи, включая вице-мэра

В Сочи сотрудники регионального управления ФСБ задержали трех высокопоставленных сотрудников городской администрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Среди оказавшихся под следствием оказался вице-мэр курорта Евгений Горобец, а также двое руководителей департаментов. По информации агентства, помимо заместителя главы города, речь идет о директоре правового департамента Романе Рябцеве и начальнике департамента муниципального земельного контроля Аслане Ачмизове.
Уточняется, что оперативные мероприятия проводились в рамках проверки возможной причастности указанных лиц к противоправной деятельности. На данный момент официальные комментарии о конкретных причинах задержания чиновников отсутствуют.
Стоит отметить, что это не единственное громкое задержание, о котором сообщалось ранее. В Крыму сотрудники ФСБ задержали местного жителя Джанкойского района по подозрению в шпионаже.
Как выяснили оперативники, 48-летний крымчанин, выступавший против проведения специальной военной операции, самостоятельно вышел на связь с представителями украинских спецслужб. По заданию кураторов он собирал и передавал противнику данные о расположении военной техники и оборонительных сооружений на территории полуострова.