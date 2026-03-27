Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники ФСБ задержали вице-мэра Сочи Горобца и двух чиновников администрации

Сотрудники ФСБ задержали трёх чиновников администрации Сочи, в том числе вице-мэра города-курорта Евгения Горобца. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах. Их проверяют на причастность к совершению преступлению — каких, не указывается.

Источник: Life.ru

«Задержаны заместитель главы администрации города-курорта Сочи Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев, руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее замруководителя Росгидромета Наталию Радькову и бизнесмена Андрея Комарова обвинили в хищении более чем семи миллионов рублей. Крупная сумма, по версии следствия, предназначалась для автотранспортного обслуживания.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.