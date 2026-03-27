Сотрудники ФСБ задержали вице-мэра Сочи Горобца и двух чиновников администрации

Сотрудники ФСБ задержали трёх чиновников администрации Сочи, в том числе вице-мэра города-курорта Евгения Горобца. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах. Их проверяют на причастность к совершению преступлению — каких, не указывается.