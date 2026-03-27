Российский телеканал оштрафовали за фейки о Красной армии

Мировой судья Санкт-Петербурга оштрафовал оператора спутникового телевидения на 3 миллиона рублей за трансляцию документального фильма с недостоверной информацией о событиях Второй мировой войны. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Речь идет о показе одной из частей сериала «Мировые войны XX века. Война миров», вышедшей в эфир в апреле прошлого года. Организацию привлекли к административной ответственности по части 4.1 статьи 13.15 КоАП РФ — злоупотребление свободой массовой информации.

Суд установил, что в фильме содержались сведения, признанные ложными и порочащими советских солдат и ветеранов. В ходе разбирательства были изучены рассекреченные документы Минобороны России, которые, по данным суда, опровергли представленные в картине материалы.

В суде также прозвучали показания о том, что в фильме отсутствовали ссылки на архивные источники и научные публикации, а отдельные события были интерпретированы с искажениями. Представитель компании вину не признал.

Отдельно сообщается о другом случае, связанном с распространением недостоверной информации. В США правоохранительные органы проверили историю, активно распространявшуюся в социальных сетях, о якобы похищенном морскими животными мужчине.

По данным полиции, публикация оказалась вымышленной. Проверка показала, что материал был стилизован под новостное сообщение и сопровождался поддельным отчетом. Изложенные в нем сведения не подтвердились.

