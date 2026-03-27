Силы ПВО уничтожили за ночь 85 украинских беспилотников над Россией

Военные сбили дроны в период с 23:00 мск 26 марта по 7:00 мск 27 марта. В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники перехватили над территориями Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской областей. Также аппараты уничтожили в небе над Московским регионом, Крымом и Черным морем.
Утром 27 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о 36 дронах, сбитых над регионом. По предварительным данным, никто не пострадал. В области отменили воздушную опасность.
На фоне ограничений на полеты в аэропорту Пулково отменили 21 рейс на вылет. Еще 26 рейсов задержали более чем два часа. Кроме того, около 20 бортов ушли на запасные аэродромы.
В Череповце Вологодской области дроны атаковали промышленную зону. Губернатор региона Георгий Филимонов сообщил, что силы ПВО сбили десять БПЛА. По словам главы области, пострадавших нет, критическая инфраструктура не повреждена.