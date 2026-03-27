Задержаны вице-мэр Сочи и двое чиновников администрации

ФСБ задержала вице-мэра Сочи и еще двух чиновников администрации города. Об этом сообщил источник РБК в правоохранительных органах, а также собеседник ТАСС.

Источник: Администрация города Сочи

«В администрации города Сочи проводились проверки силового ведомства. Данным мероприятиям органами местного самоуправления было оказано полное содействие», — сообщили РБК в мэрии.

По данным ТАСС, задержан был заммэра Евгений Горобец, глава правового департамента Роман Рябцев и директор департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.

На сайте мэрии сказано, что Горобец координирует вопросы работы администрации в сфере правовых и земельно-имущественных отношений, а также муниципального земельного контроля и инвестиций. Также он «непосредственно координирует и контролирует работу отраслевых (функциональных) органов». Портал 93.ru отметил, что Горобец известен в регионе, в том числе по проекту канатного метро в Краснодаре. Будучи главой комитета «Экономика города» в составе совета по вопросам стратегического развития при главе Краснодара, он возглавлял комитет «Экономика города». В 2023 году мэрия отказалась от этого проекта.

РБК обратился за комментарием в УФСБ региона.