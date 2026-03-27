«Вчера, 26 марта, поздно вечером Русский дом в Праге подвергся нападению. Неизвестные забросали здание культурного центра бутылками с зажигательной смесью, — сказал он. — По счастливому стечению обстоятельств, три из шести “коктейлей Молотова” не взорвались».
В здание Русского дома в Праге бросили «коктейли Молотова»
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Русский дом в Праге подвергся нападению в четверг, неизвестные забросали его здание «коктейлями Молотова». Об этом сообщил ТАСС руководитель Русского дома в Праге Игорь Гиренко.