Защита Тимура Иванова просит отменить решение апелляции и оправдать его

Напомним, Тимур Иванов был задержан и арестован в апреле 2024 года по подозрению в коррупции. Ему инкриминировали получение взятки в особо крупном размере — 4,1 миллиарда рублей. В июле 2025 года экс-замминистра приговорили к 13 годам колонии общего режима с лишением госнаград. В августе того же года против него возбудили новое уголовное дело — о хранении оружия. А в феврале 2026-го Иванов через суд потребовал обязать Министерство обороны отправить его в зону специальной военной операции, однако военкомат отказал. Недавно судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания средств с экс-чиновника.