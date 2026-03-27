Защита Тимура Иванова просит отменить решение апелляции и оправдать его

Защита бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, осуждённого по целому ряду пунктов, обратилась в кассационную инстанцию. Об этом сообщил адвокат некогда высокопоставленного военного Денис Балуев.

По его словам, вместе с подзащитным он направил жалобу во 2-й Кассационный суд общей юрисдикции с просьбой отменить решение апелляции.

«Также мы просим кассацию направить обратно в апелляционную инстанцию материалы дела и принять новое решение — оправдать нашего подзащитного», — заявил юрист ТАСС. Дата слушания пока не назначена.

Напомним, Тимур Иванов был задержан и арестован в апреле 2024 года по подозрению в коррупции. Ему инкриминировали получение взятки в особо крупном размере — 4,1 миллиарда рублей. В июле 2025 года экс-замминистра приговорили к 13 годам колонии общего режима с лишением госнаград. В августе того же года против него возбудили новое уголовное дело — о хранении оружия. А в феврале 2026-го Иванов через суд потребовал обязать Министерство обороны отправить его в зону специальной военной операции, однако военкомат отказал. Недавно судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания средств с экс-чиновника.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
