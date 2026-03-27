В Праге в четверг, 26 марта, было совершено нападение на Русский дом. Неизвестные бросили в здание коктейли Молотова. Об этом рассказал руководитель Русского дома в чешской столице Игорь Гиренко.
"Вчера, 26 марта, поздно вечером Русский дом в Праге подвергся нападению. Неизвестные забросали здание культурного центра бутылками с зажигательной смесью, — приводит ТАСС его слова.
Гиренко назвал счастливым стечением обстоятельств тот факт, что три из шести коктейлей Молотова не взорвались.
Ранее министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский заявил, что Чехия в своей внешней политике исходит из того, что Москва будет представлять для Европы угрозу в течение ближайших десяти лет. По его словам, Европа еще не готова к конфликту с Россией, но каждый новый пакет санкций в отношении РФ якобы приближает Евросоюз к «более выгодной позиции».