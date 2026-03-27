Русский дом в Праге подвергся нападению

Ранее министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский заявил, что Чехия в своей внешней политике исходит из того, что Москва будет представлять для Европы угрозу в течение ближайших десяти лет. По его словам, Европа еще не готова к конфликту с Россией, но каждый новый пакет санкций в отношении РФ якобы приближает Евросоюз к «более выгодной позиции».