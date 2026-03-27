В Курской области за сутки сбили 52 украинских беспилотника

За минувшие сутки в небе над Курской областью сбили 52 украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

«38 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 14 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — написал глава региона.

Никто не пострадал, однако есть последствия «на земле»: в селе Новоивановка Рыльского района повреждены остекление и фасад четырёх домовладений, а в деревне Ярославка Хомутовского района — трактор, автомобиль и фасад гаража.

Ранее силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Ленинградскую область минувшей ночью. В регионе уже отменили воздушную опасность.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше