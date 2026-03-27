«Русский дом» в Праге забросали коктейлями Молотова

«Русские дома за рубежом» (официально — федеральное государственное бюджетное учреждение «Россотрудничество») — это сеть представительств Российской Федерации, действующих в различных странах мира. Их основная миссия заключается в реализации внешнеполитического курса России через популяризацию российской культуры, поддержку соотечественников, проживающих за границей, а также в содействии развитию международных гуманитарных, научных и образовательных связей. В рамках своей деятельности эти центры организуют выставки, курсы русского языка, методическую поддержку педагогов, культурные и просветительские мероприятия, выступая в роли платформы для гуманитарного взаимодействия между Россией и принимающими государствами.