Защита Тимура Иванова просит кассацию вернуть дело в апелляцию и оправдать его

Сторона защиты бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова обратилась в кассационный суд с просьбой вернуть дело в апелляцию и оправдать его по делу о растрате 216 миллионов рублей при приобретении двух паромов для Керченской переправы. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил адвокат Иванова Денис Балуев.
— Мы обратились во 2-й Кассационный суд общей юрисдикции с просьбой отменить решение Первого апелляционного суда, который признал приговор в том числе в отношении Тимура Вадимовича законным. Также мы просим кассацию направить обратно в апелляционную инстанцию материалы дела и принять новое решение — оправдать нашего подзащитного, — передает слова Балуева ТАСС.
Иванову вынесли приговор 1 июля прошлого года. Суд отправил его за решетку на 13 лет. Услышав вердикт, экс-замминистра обороны улыбнулся.
Впоследствии Иванов направил обращения в военкомат и Минобороны с просьбой отправить его в зону проведения специальной военной операции на Украине. Однако он не получил ответа. Тогда Иванов подал в суд на ведомство из-за игнорирования его просьбы. Позже военкомат отказал мужчине в отборе на воинскую службу. Он заявил, что готов искупить вину кровью. По словам осужденного, он согласен отправиться на фронт в статусе рядового.