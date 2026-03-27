₽55 млн штрафа и 12 лет колонии: экс-главе управтодора вынесли приговор в Якутии

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) приговорил бывшего генерального директора управления автомобильных дорог региона к 12 годам лишения свободы по делу о взяточничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Суд признал его виновным по 13 эпизодам получения взяток. Ему назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере более 55,8 млн рублей и запрет на деятельность, связанную с государственными и муниципальными контрактами.
По делу также проходили его дочь и подчиненный. Дочь признана виновной в семи эпизодах посредничества во взяточничестве и приговорена к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом свыше 20 млн рублей. Подчиненный, занимавший должность начальника отдела, признан виновным в покушении на посредничество и получил штраф в размере 2,7 млн рублей.
Как установило следствие, с конца 2020 года по февраль 2024 года в Якутске руководитель систематически получал незаконное вознаграждение от подрядных организаций за общее покровительство при исполнении государственных контрактов на содержание и ремонт дорог. Общая сумма взяток превысила 19 млн рублей.
В рамках расследования проведены многочисленные следственные действия, включая допросы, обыски и экспертизы. Арестовано имущество обвиняемых на сумму более 114 млн рублей.
Материалы в отношении предполагаемых взяткодателей выделены в отдельное производство и находятся на рассмотрении в суде. Приговор пока не вступил в законную силу.
