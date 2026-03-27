Загорелась крыша исправительного центра при колонии в Магаданской области

В поселке Уптар произошло возгорание на территории исправительного учреждения строгого режима. Загорелась крыша здания исправительного центра при колонии. Об этом сообщили в МЧС России по Магаданской области.
Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. На место оперативно направлены силы экстренных служб. В ликвидации огня были задействованы 40 человек и 10 единиц техники. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
В Уптаре находится исправительная колония № 4 строгого режима для мужчин. По данным ФСИН России, лимит ее наполнения составляет 713 человек.
В УФСИН России по Магаданской области так прокомментировали случившееся:
«Произошло возгорание кровли на территории участка, функцинирующего как исправительный центр при исправительной колонии № 4. Незамедлительно на место вызваны экстренные службы. Возгорание локализовано и ликвидировано. Жертв и пострадавших нет, ущерб устанавливается.».
