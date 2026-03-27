Экс-главврач рехаба «Свобода» в Кемерово отправлен под домашний арест до 18 мая

«После предъявления обвинения мой подзащитный не смог высказать отношение к предъявленному обвинению, потому что мы не понимаем, в чем он обвиняется, поскольку привлечение к уголовной ответственности медицинского работника за оказание медицинской помощи законодателем запрещено», — уточнил юрист.
По его словам, гибель пациентов не носит криминальный характер. Так, якобы один из клиентов умер от своей алкогольной зависимости, что не зависело от лечения. А Белов, по словам адвоката, всчески пытался помочь пациентам и не пичкал их психотропами, как утверждает следствие.
Напомним, в Кемерове задержали врачей медцентра «Свобода», амбассадором которого являлся Гуф. Задержанным предъявлены обвинения в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконном обороте психотропных веществ. Пациентов «кодировали» обычной водой, а для удержания людей на дорогостоящем лечении использовали сильнодействующие препараты от шизофрении. Руководство требовало от персонала продлевать сроки пребывания подопечных, внушая их близким, что состояние больных якобы всё ещё нестабильно. По данным следствия, минимум 10 пациентов умерли за два года в рехабе. Задержаны главврач Сергей Белов и его заместитель Иван Коршунов. При обыске у последнего обнаружили партию психотропных веществ.
