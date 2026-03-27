Администраторов украинских кол-центров задержали в Санкт-Петербурге

Петербургские правоохранители задержали двух молодых людей, которые администрировали оборудование для украинских мошеннических кол-центров. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел России.
По словам представителей ведомства, приехавшие из Тульской области парни 17 и 18 лет получали указания от «кураторов» с Украины и помогали скрывать реальное местоположение звонивших аферистов. Задержанные использовали специальные устройства — sim-боксы. Эти «ящики» позволяли пропускать через себя огромное количество звонков, поступающих из-за границы, и при этом маскировали настоящий номер звонящего.
Таким образом, жертвы мошенников думали, что им звонят из России, хотя на самом деле звонки шли из украинских кол-центров. Ежедневно через это оборудование проходило до девяти тысяч таких «серых» звонков. Злоумышленники получали указания через мессенджеры, ежедневно получая за свою «работу» по 85 тысяч рублей. Необходимое оборудование им доставляли курьерскими службами.
— Менять адреса фигуранты были вынуждены регулярно в целях конспирации. Последними пунктами для узла связи стали квартиры в городе Мурино, на Пулковском шоссе и 4-й линии Васильевского острова в Петербурге (там злоумышленники и были задержаны), — передает официальный Telegram-канал ведомства.
Накануне силовики задержали трех жителей Ингушетии за создание узла связи для украинского мошеннического кол-центра.