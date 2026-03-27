До пожизненного срока: в Грузии изъяли 9 кг наркотиков и задержали пять человек

Сотрудники МВД Грузии задержали пять человек по подозрению в пособничестве в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Среди задержанных — граждане Грузии, Киргизии, России и Украины. По данным следствия, фигуранты планировали ввоз наркотических средств и психотропных веществ из-за рубежа через почтовые отправления с последующей реализацией на территории страны.
В ходе обысков по местам проживания и проверки посылок сотрудники полиции изъяли крупные партии запрещенных веществ. В частности, обнаружены сотни таблеток MDMA, до 9 килограммов мефедрона, более 2 килограммов метадона, до 4 килограммов гашиша, а также другие наркотические и психотропные вещества, включая кетамин и альфа-ПВП.
Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненное заключение.
