Видео с моментом поджога банкомата на юго-западе Москвы появилось в Сети

В Сети появились кадры, на которых виден момент поджога банкомата Газпромбанка на бульваре Дмитрия Донского в Москве. Соответствующее видео в пятницу, 27 марта, опубликовали в Telegram-канале РЕН ТВ.

На кадрах видно, как подросток обливает банкомат легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджигает его. Пламя распространилось мгновенно.

Инцидент произошел вечером 26 марта. Силовики задержали 15-летнего подростка. Он действовал под влиянием мошенников. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.