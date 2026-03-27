Видео с моментом поджога банкомата на юго-западе Москвы появилось в Сети

В Сети появились кадры, на которых виден момент поджога банкомата Газпромбанка на бульваре Дмитрия Донского в Москве. Соответствующее видео в пятницу, 27 марта, опубликовали в Telegram-канале РЕН ТВ.
На кадрах видно, как подросток обливает банкомат легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджигает его. Пламя распространилось мгновенно.
Инцидент произошел вечером 26 марта. Силовики задержали 15-летнего подростка. Он действовал под влиянием мошенников. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.