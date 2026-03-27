Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчанка, эвакуированная из Таиланда в коме, скончалась в больнице

Девушка отдыхала с сестрой в Паттайе, когда у нее воспалился зуб мудрости.

Крымчанка, которую четыре дня назад в состоянии комы доставили из Таиланда в Россию, скончалась ночью 27 марта, сообщает Mash на волне.

Она умерла не приходя в сознание. Точную причину смерти родственникам скажут после вскрытия.

Напомним, в родных Саках девушка работала швеей — копила на поездку более пяти лет, за границу отправилась вместе с сестрой. Она являлась инвалидом-колясочником. Во время путешествия у нее разболелся зуб, который удалили в местной больнице по страховке. Однако на утро после процедуры крымчанке стало хуже — ее госпитализировали в клинику в Чонбури с температурой под 40 градусов. Там она впала в кому с подозрением на заражение крови.

Ранее мы писали, что в Ялте скончался Владимир Лиховский — руководитель старейшего в России научно-исследовательского центра виноградарства и виноделия «Магарач».