В Севастополе работают реактивные бомбометы

В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.

«Ориентировочно до 23:00 флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами», — написал глава города в соцсетях.

В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.

Развожаев уточнил, что взрывы будут слышны в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл и поселка Кача.

В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше