В Севастополе работают реактивные бомбометы

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
«Ориентировочно до 23:00 флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами», — написал глава города в соцсетях.
В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.
Развожаев уточнил, что взрывы будут слышны в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл и поселка Кача.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.