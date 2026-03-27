ФСБ задержала жителя Ульяновска, передававшего Киеву данные о заводе БПЛА

20-летнего жителя Ульяновска арестовали по обвинению в государственной измене. По информации ФСБ, он передавал СБУ сведения о предприятии, выпускающем беспилотники для нужд Минобороны. Ранее фигурант уже попал в поле зрения силовиков за финансирование терроризма.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность жителя Ульяновска, который собирал и передавал Службе безопасности Украины сведения об оборонном предприятии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Следствие установило, что 20-летний гражданин России действовал по заданию куратора из СБУ. Основной задачей молодого человека был сбор информации о предприятии, выпускающем беспилотные летательные аппараты для нужд Минобороны, которые активно применяются в ходе специальной военной операции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», он заключен под стражу.

В ЦОС ФСБ отметили, что ранее в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Установлено, что юноша занимался сбором денежных средств в телеграм-каналах для финансирования организаций, действующих в интересах украинских спецслужб.

