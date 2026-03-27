Арестован байкер, по вине которого погиб инспектор ДПС Приморья

Административное наказание 50-летнему байкеру назначили за неповиновение законному требованию сотрудника полиции в соответствии с частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ. А за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее гибель человека, ему грозит уже уголовная ответственность, следственными органами СК РФ по региону уже возбуждено дело, расследование контролирует прокуратура.
Напоминаем, 26 марта водитель мотоцикла проигнорировал сигнал патруля об остановке после того, как он проскочил перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Сотрудники ДПС по Надеждинскому району начали преследование нарушителя, включив сирену с проблесковыми маячками и повторяя в громкоговоритель требование об остановке, но в процессе погони полицейская машина столкнулась с грузовиком Hino.
Один полицейский погиб на месте, его напарник госпитализирован в реанимационное отделение, его состояние остаётся стабильно тяжёлым. Погибшему инспектору было 43 года, пострадавшему — 33, он воспитывает в одиночку двухлетнего сына после смерти супруги.
Установлено, что удиравший от патруля байкер является жителем Советского района Владивостока, и его 93 раза привлекали к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения и неуплату штрафов за эти нарушения в срок. При задержании полицейские составили 44 протокола о неуплате штрафов (по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ) и передали материалы в мировой суд. Также на него составили протоколы за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения и отсутствие полиса ОСАГО.