Арестован байкер, по вине которого погиб инспектор ДПС Приморья

Установлено, что удиравший от патруля байкер является жителем Советского района Владивостока, и его 93 раза привлекали к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения и неуплату штрафов за эти нарушения в срок. При задержании полицейские составили 44 протокола о неуплате штрафов (по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ) и передали материалы в мировой суд. Также на него составили протоколы за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения и отсутствие полиса ОСАГО.