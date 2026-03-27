В Ростове закрыли подпольные цеха по производству спиртного и табака. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Ростовской области сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка полиции задержали двух местных жителей, подозреваемых в незаконном производстве и сбыте немаркированной алкогольной и табачной продукции.
По предварительным данным, подозреваемые, не имея необходимой лицензии, развернули в Советском районе Ростова-на-Дону подпольное производство крепкого алкоголя. Готовая продукция, разливаемая в тару с этикетками известных брендов, реализовывалась как в пределах области, так и за её пределами.
В ходе спецоперации, проведённой при содействии бойцов Росгвардии, злоумышленники были задержаны. При обысках в их жилых помещениях и на складских объектах правоохранители обнаружили и изъяли: оборудование для розлива жидкостей, свыше 2,5 тыс. бутылок готовой алкогольной продукции, около пяти тонн спиртосодержащих смесей, более 6,5 тыс. литров этилового спирта.
Параллельно в том же районе полицейские выявили ещё одну нелегальную площадку — на этот раз по производству сигарет. Там были конфискованы сырьевые материалы, более тысячи пачек готовой табачной продукции, а также иные предметы, имеющие значение для следствия. Сейчас следственные органы устанавливают возможную причастность других лиц к организации этого криминального бизнеса. Вся изъятая продукция направлена на экспертное исследование.