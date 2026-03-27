В Ростове закрыли подпольные цеха по производству спиртного и табака

Параллельно в том же районе полицейские выявили ещё одну нелегальную площадку — на этот раз по производству сигарет. Там были конфискованы сырьевые материалы, более тысячи пачек готовой табачной продукции, а также иные предметы, имеющие значение для следствия. Сейчас следственные органы устанавливают возможную причастность других лиц к организации этого криминального бизнеса. Вся изъятая продукция направлена на экспертное исследование.