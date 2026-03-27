В Башкирии за две недели пожары унесли жизни 10 человек

С 13 по 26 марта в республике произошло 176 пожаров.

Источник: Башинформ

По данным МЧС по РБ, среди погибших 5 женщин и 5 мужчин. Возраст — от 49 до 75 лет. Двое погибших являлись безработными, пятеро — были пенсионерами, в том числе один — инвалид по зрению.

Из 176 пожаров 76 произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, 42 — из-за неправильного устройства и неисправности печей и дымоходов, 44 — из-за неосторожного обращения с огнем.

«Большинство пожаров происходит по электротехническим причинам. Призываем обратить внимание на потемневшие или искрящие розетки в доме, не перегружать электросеть включением нескольких мощных приборов в один удлинитель. Опасно использовать самодельные нагревательные приборы, особенно большой мощности, на которую обычно не рассчитана электросеть квартиры или дома. Опасно завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки, а также развешивать на проводах какие-либо предметы», — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Граждан призвали устанавливать в доме автономный дымовой пожарный извещатель. Он моментально отреагирует на появившийся дым и оповестит собственника жилья громким пронзительным звуком.

Ранее в Башкирии при пожаре в доме погибли мужчина и женщина.