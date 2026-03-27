Минчанин услышал разговор пенсионерки на улице и позвонил в милицию

В милиции отметили, что данному телефонному звонку предшествовал разговор минчанки с лжесотрудниками «Энергосбыта». Под предлогом замены счетчиков мошенники смогли завладеть личными данными женщины, а также кодом из смс-сообщения. После этого уже лжеправоохранители начали угрожать пенсионерке тюрьмой, убеждали «задекларировать» сбережения.