Минчанин услышал разговор пенсионерки на улице и позвонил в милицию

Источник: Комсомольская правда

Минчанин услышал разговор пенсионерки на улице и позвонил в милицию. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.

На линию 102 позвонил житель Минска, услышавший на улице общение женщины по телефону с мошенниками. Пенсионерка выглядела растерянно, куда-то торопилась.

Сотрудники Первомайского РУВД, получив информацию, смогли установить личность женщины — ей оказалась 67-летняя минчанка. Она действительно разговаривала с аферистами. По их просьбе пенсионерка успела оставить в подвале жилого дома 24 000 рублей.

В милиции отметили, что данному телефонному звонку предшествовал разговор минчанки с лжесотрудниками «Энергосбыта». Под предлогом замены счетчиков мошенники смогли завладеть личными данными женщины, а также кодом из смс-сообщения. После этого уже лжеправоохранители начали угрожать пенсионерке тюрьмой, убеждали «задекларировать» сбережения.

«Аферисты не успели завладеть денежными средствами минчанки, они изъяты оперативниками и будут переданы владелице», — отметили в ГУВД.

По данному факту проводится проверка.