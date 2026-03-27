Пожар в Могилеве: работники МЧС спасли мужчину

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Четыре единицы техники было задействовано сегодня ночью на ликвидации пожара в Могилеве, спасен мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.
В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре в Могилеве поступило ночью. Возгорание возникло в одной из квартир пятиэтажного дома на проспекте Пушкинском.
Пожарные расчеты немедленно выбыли на место пожара. Всего на месте происшествия было задействовано четыре единицы техники МЧС.
«По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось горение в окнах на третьем этаже», — говорится в сообщении.
В задымленной квартире спасатели обнаружили мужчину, впоследствии выяснилось, что это брат хозяина загоревшегося жилища. Сам хозяин успел покинуть место пожара.
Уточняется, что ни одному из мужчин помощь медиков не понадобилась. Обошлось и без эвакуации жильцов.
Работники МЧС оперативно ликвидировали пожар.
В настоящее время ответственные службы выясняют причину возникновения пожара.