Пожар в Могилеве: работники МЧС спасли мужчину

В задымленной квартире спасатели обнаружили мужчину, как впоследствии выяснилось — брата хозяина загоревшегося жилища.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Четыре единицы техники было задействовано сегодня ночью на ликвидации пожара в Могилеве, спасен мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре в Могилеве поступило ночью. Возгорание возникло в одной из квартир пятиэтажного дома на проспекте Пушкинском.

Пожарные расчеты немедленно выбыли на место пожара. Всего на месте происшествия было задействовано четыре единицы техники МЧС.

«По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось горение в окнах на третьем этаже», — говорится в сообщении.

В задымленной квартире спасатели обнаружили мужчину, впоследствии выяснилось, что это брат хозяина загоревшегося жилища. Сам хозяин успел покинуть место пожара.

Уточняется, что ни одному из мужчин помощь медиков не понадобилась. Обошлось и без эвакуации жильцов.

Работники МЧС оперативно ликвидировали пожар.

В настоящее время ответственные службы выясняют причину возникновения пожара.