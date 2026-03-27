Трагедия в пригороде Кишинева: Водитель насмерть сбил пешехода, который стоял на обочине

Минувшей ночью полиция получила сообщение о трагическом дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода в городе Ватра муниципия Кишинёв.
Согласно предварительной информации, полученной на месте происшествия, мужчина 62 лет, управлявший автомобилем Hyundai, по неизвестным пока причинам сбил мужчину примерно 60 лет, находившегося на обочине дороги в неосвещенном участке.
В результате столкновения пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.
Водитель прошел тест на алкоголь с помощью прибора Drager, результат которого оказался отрицательным.
Читайте также:
Молдавская примета — когда в стране все ужасно, самое время раздуть языковой скандал: У молдавских чиновников культ русофобии легко переплетается с обыкновенным хамством из подворотен.
Глава Совета по телерадиовещанию Лилиана Вицу, которую «тошнит до рвоты 9 мая от Дня Победы», подкинула бензинчику в костер национализма [видео] (далее…).
Без запасов, без альтернатив, без стратегии: «Молдова уже фиксирует самую стремительную динамику роста цен на дизель за последние четыре года, а власть до сих пор молчит».
Молдова вновь приближается к историческому антирекорду (далее…).
Энергетический кризис чудеса творит: Российский «Лукойл» вернули на рынок Молдовы, но есть условия.
Новые закупки возможны исключительно на местном рынке (далее…).