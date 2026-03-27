На Загородном проспекте машина влетела в жилой дом

Ранее мы рассказывали о том, что после массового ДТП под Тосно возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. На трассе А-120 водитель грузовика JAC выехал на встречную полосу из-за лопнувшего колеса, где столкнулся с бензовозом и Kia Rio. В результате аварии 65-летний мужчина за рулем Kia погиб, а 44-летнего водителя бензовоза госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Задержан управлявший грузовиком.