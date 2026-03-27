На Загородном проспекте машина влетела в жилой дом

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Источник: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В центре Петербурга утром 27 марта произошла авария. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам горожан, на пересечении Загородного проспекта и Социалистической улицы машина Lada Vesta врезалась в жилой дом. К счастью, по предварительным данным, никто из пешеходов не пострадал.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются, полицейские уже начали проверку по факту случившегося.

Ранее мы рассказывали о том, что после массового ДТП под Тосно возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. На трассе А-120 водитель грузовика JAC выехал на встречную полосу из-за лопнувшего колеса, где столкнулся с бензовозом и Kia Rio. В результате аварии 65-летний мужчина за рулем Kia погиб, а 44-летнего водителя бензовоза госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Задержан управлявший грузовиком.