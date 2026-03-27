ВСУ нанесли удар по газопроводу в Херсонской области

«В Каховке в результате удара беспилотника поврежден и загорелся газопровод», — говорится в сообщении в мессенджере MAX.
Кроме того, по словам главы региона, в результате сбросов с беспилотников были атакованы здания школ в Новой Маячке Алешкинского муниципального округа и Михайловке Скадовского муниципального округа.
В обоих случаях дети и персонал были заранее выведены из зданий. Всего под обстрелы и удары дронов за последние сутки попали более 20 населенных пунктов области.
В Минобороны РФ в этот же день сообщили, что силы ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников. Уточнялось, что украинские дроны были сбиты над территориями Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской областей, а также над Черным морем, Республикой Крым и Московским регионом.