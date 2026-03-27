Полиция просит водителей Приангарья помочь в поисках пропавшего подростка

Правоохранители призывают владельцев автомобилей предоставить записи с видеорегистраторов за 20 марта с 07:30 до 23:00 по указанным улицам. Это необходимо для установления маршрута следования разыскиваемого подростка.
Следователи расследуют уголовное дело об убийстве. В поисковой операции участвуют около 50 человек: сотрудники полиции, волонтеры, родственники и знакомые пропавшего подростка.
Мать подростка обратилась с заявлением о его бесследном исчезновении. Она видела сына утром в день пропажи, когда он собирался на учебу в лицей. С тех пор его местонахождение неизвестно, на связь он не выходил и оставил мобильное устройство дома.